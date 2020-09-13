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Başkan Dr. Palancıoğlu; “Danışmentgazi de yollar seri ve güvenli hale getiriliyor”

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesi’nde geniş çaplı yol ve çevre düzenlemesi çalışması yaptıklarını söyledi.
Danışmentgazi mahallesinde yolların zaman içerisinde deforme olduğunu ve sokak aydınlatma tellerinin sorun oluşturduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Danışmentgazi Mahallesinde alt yapı çalışmaları sonucu yollar da tahribatlar oluşmuştur. Elektriki telleri ağaçların büyümesi sebebi ile tehlikeli olmaya başlamıştı. Belediye arak ilk etapta alt yapı da bütünlük oluşturarak yeniledik. Elektrik di tellerini yer altına aldık. Sonra da yeni ve çevre dostu Galvanizli elektrik direkleri yerleştirdik. 1800 metre uzunluğundaki Sedat Yenigün caddesinde asfaltlama çalışmasına başlanıldı. Şimdi Danişmentgazi de ulaşım daha seri ve güvenil olacaktır” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi belediyesinin her an her yerde olduğunu ve şu anda şehrin adeta şantiye alanı görünümünde bulduğunu sözlerine ekledi.

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