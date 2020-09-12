YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kent estetiği, çevre ve güvenlik komisyonu önemli”

Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kent estetiği, çevre ve güvenlik komisyonu önemli”

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclisi’nde komisyonlar yer aldığını ancak Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik Komisyonu’nun şehrin planlı gelişimi, tarihsel, doğal ve coğrafi konumuna göre şehrin görünümün önemli olduğu söyledi.
Melikgazi Belediyesi, Eylül Ayı Meclis Toplantısında Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik Komisyonu’nun üye seçiminin yapıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Şehir binaların dış görünümü, parkların genel görünümü, sanayi sitelerin görünümü, ana bulvar ve caddelerin görünümü çok önemlidir. Özelikle şehir giriş ve çıkışları şehre giren ve ilk kez görenler için bir bilgi vermektedir. Bu açıdan bir tarih, sağlık, spor ve turistik merkez olan şehrimizde bu yönde Belediye Meclisimizde bir komisyon bulunmaktadır. Eylül ayında komisyon üyelerini seçtik.” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, yeni yerleşim alanların oluşturulmasında veya eski yerleşim alanların yenilenmesinde Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik Komisyon kararlarının dikkate alındığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı
Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı
Trabzonspor, ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Trabzonspor, ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
Kayserispor’un yeni kaptanı Hasan Hüseyin
Kayserispor’un yeni kaptanı Hasan Hüseyin
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:10
Öğle
12:39
İkindi
16:12
Akşam
18:59
Yatsı
20:17
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.