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Başkan Dündar’dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon

HAKKARİ HABERLERİ  | 02.04.2020 19:48 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, EBA TV’den derslerini takip edemeyen öğrencilerin ailesine televizyon hediye etti.Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Dündar, Çukurca ilçe merkezine bağlı Narlı köyünde ikamet eden 8 nüfuslu Karataş ailesinin televizyonlarının yandığını belirterek, “Evdeki öğrenciler EBA TV’den derslerini izlemiyorlardı.

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, EBA TV’den derslerini takip edemeyen öğrencilerin ailesine televizyon hediye etti.
Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Dündar, Çukurca ilçe merkezine bağlı Narlı köyünde ikamet eden 8 nüfuslu Karataş ailesinin televizyonlarının yandığını belirterek, “Evdeki öğrenciler EBA TV’den derslerini izlemiyorlardı. Bu bilgiyi alır almaz evde bulunan 5 öğrencimizin derslerinden geri kalmaması için hemen ailemizi ziyaret edip ve çocuklarımız için televizyon aldık. Belediye olarak bütün imkanlarımızla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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