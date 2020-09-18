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Başkan Dündar’dan esnaf ziyareti

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.09.2020 12:31 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.Pandemi nedeniyle ilçede denetimlerde bulunan Belediye Başkanı Ensar Dündar, “Çukurca ilçemizde son zamanlarda maalesef tüm Türkiye’de olduğu gibi pozitif vakalarda da bir artış söz konusudur.

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.
Pandemi nedeniyle ilçede denetimlerde bulunan Belediye Başkanı Ensar Dündar, “Çukurca ilçemizde son zamanlarda maalesef tüm Türkiye’de olduğu gibi pozitif vakalarda da bir artış söz konusudur. Bizlerde Çukurca Belediyesi olarak gerekli önlemlerimizi artırdık. Ortak alanlarda dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Öte yandan başta esnafımız olmak üzere vatandaşlarımızı da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması yönünde uyarıyoruz. Hepimiz için zorlu bir süreç. Beraber gerekli kurallara riayet ederek ancak bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Onun için bütün ilçede yaşayan halkımızdan isteğimiz, lütfen Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulunun belirlemiş olduğu kurallara uyalım” dedi.
Yapılan esnaf ziyaretine Çukurca Emniyet Müdür Vekili ve ilçedeki muhtarlar da katıldı.

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