Başkan Dursun’dan Vali Yerlikaya’ya ziyaret

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti. Vali Yerlikaya ve Belediye Başkanı Dursun, Sultangazi’ye yapılacak olan yatırımlar konusunda bilgi alış-verişinde bulundu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti. Vali Yerlikaya ve Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi genelinde yapılacak yatırımlar ve eğitim alanındaki çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, görüşmelerin Sultangazi için verimli geçtiğinin altını çizdi. Başkan Dursun, “Kıymetli Valimize alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün okullar başta olmak üzere ilçemizdeki pek çok konuyla alakalı fikir alış-verişinde bulunduk. İlçemizi daha ileriye taşıyacak olan projeleri Valimizle istişare ettik. Sultangazi yepyeni projeleriyle ‘Sultan Şehir’ hedefine emin adımlara gitmektedir” diye konuştu.

Başkan Dursun, ilçe genelinde yapılan çalışmaları detaylı olarak Vali Yerlikaya ile paylaştı. Vali Yerlikaya, Başkan Dursun ve ekibine başarıları çalışmalarının devamını diledi.



