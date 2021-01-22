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  4. Başkan Dutlulu, genç kızın çello hayalini gerçekleştirdi

Başkan Dutlulu, genç kızın çello hayalini gerçekleştirdi

22.01.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kendisini ziyaret eden Akhisarlı Emine Aysel Acun’a hayali olan çelloyu hediye ederek başarılar diledi.Ziyarette, gençlerin her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, gelecekte çocukların başarıyla bizleri temsil etmesi için onlara vargücü ile destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kendisini ziyaret eden Akhisarlı Emine Aysel Acun’a hayali olan çelloyu hediye ederek başarılar diledi.
Ziyarette, gençlerin her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, gelecekte çocukların başarıyla bizleri temsil etmesi için onlara vargücü ile destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Dutlulu, ”Manisa Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan Akhisarlı Emine Aysel kardeşimize derslerinde kullanması için çello hediye ettik. Başarılarıyla gelecekte hem bizleri hem de şehrimizi onurlandıracağından eminim” dedi.
Hayali olan çelloya kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Emine Aysel de Başkan Dutlulu’ya teşekkür etti.

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