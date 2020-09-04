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Başkan Dutlulu, maske ve mesafe denetimi yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 04.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurulan Cuma pazarında geniş kapsamlı korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.Salgının son dönemdeki seyrinin göz önünde tutulduğu denetimlere, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili, Tuncay Engin ve zabıta ekipleri katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurulan Cuma pazarında geniş kapsamlı korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Salgının son dönemdeki seyrinin göz önünde tutulduğu denetimlere, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili, Tuncay Engin ve zabıta ekipleri katıldı. Salgın sürecinde genel kurallara uyulmasının kendilerinin ve halk sağlığı için önemini vurgulayan heyet, cezalar hakkında bilgilendirmeler yaparak, kurallara uyan esnafa teşekkür etti. Denetim heyeti, Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından her hafta sosyal mesafe kuralları içerisinde mesafeli tezgah açımı, maske, eldiven ve dezenfekte kullanımı gibi sahada yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.
Denetimlerin aralıksız süreceğine işaret eden Başkan Besim Dutlulu, “Akhisar genelinde maske ve mesafe tedbirlerine uyulması için denetimlerimiz devam ediyor. İçişleri Bakanlığının denetim genelgesi kapsamında Cuma pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunduk. Salgınla mücadele etmek için hep birlikte tedbirlere uymalıyız. Denetimlerimizde esnafımızın ve vatandaşlarımızın maske ve mesafe tedbirlerine uyduğunu gözlemledik. Uymayan vatandaşlarımıza da kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için sağlık tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. Zabıta ekiplerimiz zaten Pazar yeri girişinde halkımıza ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor, dezenfekte uygulaması yapıyor. Tek dileğimiz bir an önce normal hayatlarımıza geri dönebilmek. Tüm mücadelemiz bunun için. Sadece bugün için değil, denetimlerimiz her zaman devam ediyor. Vatandaşlarımızdan sağlık tedbirlerine uymaları noktasında hassasiyet bekliyoruz” dedi.

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Merkez
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Sıdan Eczanesi
Akhisar
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