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Başkan Dutlulu pazarcı esnafına hijyen seti dağıttı

MANİSA HABERLERİ  | 30.09.2020 18:06 | Son Güncelleme

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral, pazar yerinde hizmet veren esnaflara poşet içerisinde hijyen seti dağıtarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını rica etti.Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral, pazar yerinde hizmet veren esnaflara poşet içerisinde hijyen seti dağıtarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını rica etti.

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Halk sağlığı için çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Besim Dutlulu, özellikle pandemi sürecinde özveriyle çalışan pazarcı esnafına hijyen seti dağıtarak, bol ve bereketli kazançlar diledi. Başkan Dutlulu, yaptığı açıklamada, “Akhisar Pazarcılar Odası Başkanımız Mustafa Güral ile birlikte, Çarşamba Pazarı’mızı ziyaret ederek pazarcı esnafımıza hem bereketli kazançlar diledik hem de içerisinde maske, dezenfektan, eldiven ve kolonya bulunan hijyen setlerimizi hediye ettik. Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımızla sohbet ederek alışverişlerini sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yapmalarını rica ettik. Hep birlikte sağlık ve hijyen kurallarına dikkat ederek bu zor günleri geride bırakacağız. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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