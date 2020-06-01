YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Dutlulu, Sathi Kaplama Tesisi’nin müjdesini verdi

Başkan Dutlulu, Sathi Kaplama Tesisi’nin müjdesini verdi

MANİSA HABERLERİ  | 01.06.2020 18:27 | Son Güncelleme

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe genelinde asfalt ağını genişletmek ve Akhisar halkının kaynaklarını verimli kullanabilmek için projelendirdikleri Sathi Kaplama Tesisi’nde sona gelindiğini açıkladı.Yeni kurulan Akhisar Belediyesi Sathi Kaplama Tesisi’nde incelemelerde bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, bu tesisin Akhisar için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe genelinde asfalt ağını genişletmek ve Akhisar halkının kaynaklarını verimli kullanabilmek için projelendirdikleri Sathi Kaplama Tesisi’nde sona gelindiğini açıkladı.
Yeni kurulan Akhisar Belediyesi Sathi Kaplama Tesisi’nde incelemelerde bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, bu tesisin Akhisar için oldukça önemli olduğunu ifade etti. Altyapısı henüz tamamlanmamış merkez ve kırsal mahallelerde sathi kaplama ile bozuk yol sorununu çözeceklerini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, bir yandan sıcak asfalt ve taş döşeme işinin de süreceğini bildirdi.

Temmuz ayında seri üretime başlayacak
Tesis ile hem kırsal mahallelerde hem de şehir merkezinde alt yapısı olmayan bozuk yol sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, temmuz ayının başında seri üretime başlayacak Akhisar Belediyesi Sathi Kaplama Tesisi ile Akhisar’ın bozuk yol sorununu en aza indirileceğini belirtti.
Başkan Dutlulu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Altyapı çalışmalarımızı çok hızlandıracak Sathi Kaplama tesisimiz bitiyor. Asfalt kaplama ve taş yapımının yanı sıra özellikle altyapısı tamamlanmamış merkez ve kırsal mahalle yollarımızı sathi kaplama yaparak Akhisar’ın önemli bir sorununu daha çözeceğiz. Çalışmalarımızın sonuna geldi. Haziran sonunda tesisimiz bitiyor. Daha önceden sathi kaplama işlemi kiralanarak yapılıyordu ama şimdi istediğimiz zaman istediğimiz mahallemize hizmet götürebileceğiz. Akhisar’ımıza hayırlı olsun.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Posof’ta bahar bir başka güzel

Posof’ta bahar bir başka güzel

Manisa Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:41
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Manisa Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Çınarlı Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Sayılgan Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Gülşah Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Manisa'da 17 yaşındaki kızı öldüren zanlı yakalandı

Manisa'da 17 yaşındaki kızı öldüren zanlı yakalandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Manisa’da iki sokak karantinaya alındı

Manisa’da iki sokak karantinaya alındı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.