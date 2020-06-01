Başkan Dutlulu, Sathi Kaplama Tesisi’nin müjdesini verdi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe genelinde asfalt ağını genişletmek ve Akhisar halkının kaynaklarını verimli kullanabilmek için projelendirdikleri Sathi Kaplama Tesisi’nde sona gelindiğini açıkladı.

Yeni kurulan Akhisar Belediyesi Sathi Kaplama Tesisi’nde incelemelerde bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, bu tesisin Akhisar için oldukça önemli olduğunu ifade etti. Altyapısı henüz tamamlanmamış merkez ve kırsal mahallelerde sathi kaplama ile bozuk yol sorununu çözeceklerini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, bir yandan sıcak asfalt ve taş döşeme işinin de süreceğini bildirdi.

Temmuz ayında seri üretime başlayacak

Tesis ile hem kırsal mahallelerde hem de şehir merkezinde alt yapısı olmayan bozuk yol sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, temmuz ayının başında seri üretime başlayacak Akhisar Belediyesi Sathi Kaplama Tesisi ile Akhisar’ın bozuk yol sorununu en aza indirileceğini belirtti.

Başkan Dutlulu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Altyapı çalışmalarımızı çok hızlandıracak Sathi Kaplama tesisimiz bitiyor. Asfalt kaplama ve taş yapımının yanı sıra özellikle altyapısı tamamlanmamış merkez ve kırsal mahalle yollarımızı sathi kaplama yaparak Akhisar’ın önemli bir sorununu daha çözeceğiz. Çalışmalarımızın sonuna geldi. Haziran sonunda tesisimiz bitiyor. Daha önceden sathi kaplama işlemi kiralanarak yapılıyordu ama şimdi istediğimiz zaman istediğimiz mahallemize hizmet götürebileceğiz. Akhisar’ımıza hayırlı olsun.”

