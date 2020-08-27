YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Dutlulu, üzüm üreticileri ile buluştu

Başkan Dutlulu, üzüm üreticileri ile buluştu

MANİSA HABERLERİ  | 27.08.2020 18:16 | Son Güncelleme

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, üzüm hasat sezonunun başlaması sebebiyle üzüm bağlarını gezerek çiftçilere şapka ve maske dağıttı, bol ve bereketli bir hasat dönemi diledi.Bereketli toprakları ile Türkiye’nin en verimli arazilerinden birine sahip olan Akhisar’da üzüm hasat sezonu başladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, üzüm hasat sezonunun başlaması sebebiyle üzüm bağlarını gezerek çiftçilere şapka ve maske dağıttı, bol ve bereketli bir hasat dönemi diledi.
Bereketli toprakları ile Türkiye’nin en verimli arazilerinden birine sahip olan Akhisar’da üzüm hasat sezonu başladı. Üzüm üreticileri ile birlikte bağları gezen ve onlarla birlikte çalışan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kalitesi ve lezzeti ile tüm dünyada tanınan Manisa üzümünü yetiştiren tüm üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.
Zor hava koşullarında çalışan çiftçilere şapka dağıtan Başkan Besim Dutlulu, “Alın teri ve emeğiyle üreten, ülke ekonomimize katkı sağlayan çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Manisa’mızın ve Akhisar’ımızın üzümü lezzeti ve kalitesi ile dünyaca bilinmektedir. Akhisar Ovası’nda çok verimli tarım arazilerine sahibiz. Tarımsal üretim yapan mahallelerimiz bizim en kıymetli yerlerimiz. Bu alanları korumak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hasat döneminin başlaması ile üreticilerimizi ziyaret ederek hem çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat dönemi diledik hem de onlarla birlikte üzüm bağlarında çalıştık. Akhisar’da yerli üreticimize destek olmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Öte yandan Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, belediye daire müdürleri ve belediye meclis üyesi Secaattin Önlü katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek
18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek
Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza
Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
ASÜ’de, kontenjanların yüzde 93’ü doldu
ASÜ’de, kontenjanların yüzde 93’ü doldu
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı

Manisa Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
05:01
Sabah
06:28
Öğle
13:17
İkindi
16:58
Akşam
19:56
Yatsı
21:17

Manisa Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Yapa Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
Erdem Eczanesi
Akhisar
Hüseyin Atalay Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Manisa’da Pandemi Kurulu toplandı
Manisa’da Pandemi Kurulu toplandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Muhtarlar yol çalışmasından memnun
Muhtarlar yol çalışmasından memnun
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.