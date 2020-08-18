YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Dutlulu’dan mahalle ziyaretleri

Başkan Dutlulu’dan mahalle ziyaretleri

MANİSA HABERLERİ  | 18.08.2020 18:11 | Son Güncelleme

Akhisar ilçesinde mahalleleri ziyaret eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi ve hizmetler noktasında bilgi alışverişinde bulundu.Vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden daha iyi faydalanabilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk ile birlikte Mecidiyeköy, Kayalıoğlu, Beyoba ve Zeytinliova mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile buluştu.Pandemi nedeniyle ara verdikleri mahalle ziyaretlerine kaldıkları yerden, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak devam eden Başkan Dutlulu, vatandaşlarla karşılıklı iletişim kurmanın oldukça önemli olduğuna değindi.

Akhisar ilçesinde mahalleleri ziyaret eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi ve hizmetler noktasında bilgi alışverişinde bulundu.
Vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden daha iyi faydalanabilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk ile birlikte Mecidiyeköy, Kayalıoğlu, Beyoba ve Zeytinliova mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile buluştu.
Pandemi nedeniyle ara verdikleri mahalle ziyaretlerine kaldıkları yerden, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak devam eden Başkan Dutlulu, vatandaşlarla karşılıklı iletişim kurmanın oldukça önemli olduğuna değindi. Mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yapılması planlanan hizmetler ile ilgili vatandaşlara bilgi veren Başkan Dutlulu, “Bir süredir ara verdiğimiz mahalle buluşmalarımıza sağlık tedbirlerimizi alarak yeniden başladık. Her zaman halkımızın yanındayız. Onlarla bir arada olmak, düşüncelerini ve fikirlerini duymak bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnuniyeti, bir teşekkürü bizler için en büyük mutluluk kaynağı. Gösterdikleri ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Halkımız ile buluşmaya ve bir arada olmaya devam edeceğiz” dedi.
Ziyaret edilen mahallelerde Başkan Besim Dutlulu, büyük bir ilgi ile karşılandı. Vatandaşlar, belediyenin son zamanlardaki hizmetlerinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Dutlulu’ya çalışmalarında başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Manisa Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:20
Öğle
13:19
İkindi
17:04
Akşam
20:08
Yatsı
21:33

Manisa Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

İrier Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Arel Eczanesi
Akhisar
Bilgiç Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Turgutluspor finalde

Turgutluspor finalde

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.