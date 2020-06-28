Başkan Ekim’den Ankara çıkarması

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe, ilçe ile ilgili projeleri ve yatırımları takip etmek için Ankara’ya gitti. Akçaabat ile ilgili yatırımların takibi için Ankara’ya çıkarma yapan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret etti. Ankara’da gitmiş oldukları bütün kurumlarda en iyi şekilde karşılandıklarını ve görüşülen konular hakkında destek sözü aldıklarını ifade eden Başkan Ekim, “Çağdaş belediyecilik anlayışı ile planlı kentleşmeyi sağlamak ve Akçaabat’ımızı marka bir şehirlerden biri haline getirmek için üretmiş olduğumuz projeleri görüşmek ve projelerimize destek aramak üzere Ankara’da bir dizi temaslarda bulunduk. İçişleri Bakanımız Süleyman Soyluyu ziyaret ettik. Kendisi ile Akçaabat ile ilgili projelerin genel değerlendirmesini yaptık. Kendileri projelerin gerçekten vizyon projeler olduğunu ve Akçaabat’ı geleceğe taşıyacak projeler olduğunu ifade ettiler. Bakanımız özellikle Söğütlü Kültür Merkezi Projesinin biran önce hayata geçmesi noktasında bizlere destek vereceğini ifade etti. Söğütlü Kültür Merkezi Projesi yatırım planına alınarak Ağustos ayı içerisinde ihale edilecek” dedi.

“Akçaabat spor şehri olacak”

Gençlik ve Spor Bakanı ile Akçaabat’taki spor yatırımlarını görüştüklerini dile getiren Başkan Ekim, “Akçaabat’a Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu yapılması noktasında istişarelerde bulunduk. Akçaabat kültür sanat ve turizm şehri olmasının yanında aynı zaman bir spor şehri olduğunu ifade ettik. Özellikle Akçaabat’ta yapılacak olan Uluslararası Gençler Atletizm Dünya Şampiyonasına ilçemizi hazırlamamız gerektiğini bu noktada tesislere ihtiyacımızın olduğunu belirttik. Bakanımız da Uluslararası Organizasyonun Akçaabat’ta yapılacak olması ilçemiz için çok önemli olduğunu ifade ederek gerekli olan bütün tesisleri kazandırarak Gençler Atletizm Dünya Şampiyonasında ülkemizin en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı” şeklinde konuştu.

“Güney çevre yolu hız kazanıyor”

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile Akçaabat’ta ulaşım konusunda görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Başkan Ekim, “Yaz mevsiminin gelmesiyle ve pandemi sürecinde normalleşmenin başlaması sonucunda ilçemizin nüfusu normal nüfusunun iki katına çıktı. Bu artıştan dolayı hem vatandaşlarımız hem de turistler şehrimizde ulaşım noktasında sorunlar yaşıyor. Yapımı devam eden Pulathane Bulvarı inşaatının biran önce tamamlanması ve uzun vadede ise Güney Çevre Yolunun Akçaabat geçişinin yapılması gerektiğini ifade ettik. Genel müdürümüz bahsedilen projelerin gündemlerinde olduğunu söyleyerek Pulathane Bulvarı inşaatını sene sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını fakat Covid-19 pandemisinden dolayı öteleme olduğunu, kamulaştırılmaların tamamlanmasında sonra ivedilikle inşaatın tamamlanacağını söyledi” diye konuştu.