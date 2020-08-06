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Başkan Ekinci’den yol müjdesi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.08.2020 16:54 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yıllardır vatandaş ve öğrenciler için tehlike arz eden yolda başlatılan genişletme çalışmalarını inceledi.Yıllardır binlerce vatandaş ve öğrencinin kullandığı ve sık sık kazaların meydana geldiği Milli Eğitim kavşağından belediye hizmet binasına kadar olan yolda Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin girişimleri sonucu genişletme çalışmaları başlatıldı.

Başkan Ekinci’den yol müjdesi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yıllardır vatandaş ve öğrenciler için tehlike arz eden yolda başlatılan genişletme çalışmalarını inceledi.
Yıllardır binlerce vatandaş ve öğrencinin kullandığı ve sık sık kazaların meydana geldiği Milli Eğitim kavşağından belediye hizmet binasına kadar olan yolda Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin girişimleri sonucu genişletme çalışmaları başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan genişletme çalışmaları devam ediyor.
İmar planında bulunan fakat yıllardır 1’inci Hudut Tabur Komutanlığı alanına kısmen giren yolun mevcut yola eklenmesi için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile yapılan yazışma ve istişareler sonucu mutabakata varıldı. Mutabakatın ardından başlayan yol genişletme çalışmalarının yaklaşık bir ay içerisinde bitireceği belirtildi.
AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım ile birlikte yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Salih Ekinci, yıllardır binlerce vatandaş ve öğrencinin kullandığı yolda ulaşım sıkıntısı yaşandığını ve sık sık kazaların meydana geldiğine dikkat çekerek, MSB ile yapılan yazışmalar ve istişareler sonucunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme çalışmalarına başlandığını ve çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Yapılacak çalışmaların ardından yolun iki tarafına da kaldırım yapılacağını ve yolun modern bir hale getirileceğini ifade eden Başkan Ekinci, öğrencilerin yolu yeni eğitim öğretim yılında rahatlıkla kullanabilecekleri müjdesini verdi. Hedeflerinin Viranşehir’i yaşanılabilir bir kent haline getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Ekinci, hedefleri doğrultusunda her geçen gün çalışma çıtalarını yükselttiklerinin altını çizerek, yol genişletme çalışmalarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

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