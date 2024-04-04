YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Başkan Elbi mazbatayı aldı

Başkan Elbi mazbatayı aldı

İHA İHA
04.04.2024 10:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilerek, güven tazeleyen Ahmet Elbi, mazbatasını aldı.

Başkan Elbi mazbatayı aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Karabiga Belediye Başkanı seçilen Ahmet Elbi, Biga İlçe Seçim Müdürlüğünden mazbatasını teslim aldı.

Mazbatasını almasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Elbi, " Önümüzde daha çok çalışmak var. Seçimleri geride bıraktık. Halkımızın teveccühü ile göreve seçilmemizin ardından Biga İlçe Seçim Müdürlüğünden mazbatamızı aldık. Ardından da belediye binamızda çalışma arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Bu süreçte hep birlikte olduğumuz kıymetli yol arkadaşlarıma, değerli hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Doğduğumuz, üzerimizde hakkı olan bu topraklara ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 tutuklamaAdıyaman merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 tutuklama
Sıfır Atık Yarışması’ndan Niğde’ye birincilik ödülüSıfır Atık Yarışması’ndan Niğde’ye birincilik ödülü
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 4 Nisan Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:46
Öğle
13:22
İkindi
16:58
Akşam
19:48
Yatsı
21:10
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.