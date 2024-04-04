Başkan Elbi mazbatayı aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Karabiga Belediye Başkanı seçilen Ahmet Elbi, Biga İlçe Seçim Müdürlüğünden mazbatasını teslim aldı.

Mazbatasını almasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Elbi, " Önümüzde daha çok çalışmak var. Seçimleri geride bıraktık. Halkımızın teveccühü ile göreve seçilmemizin ardından Biga İlçe Seçim Müdürlüğünden mazbatamızı aldık. Ardından da belediye binamızda çalışma arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Bu süreçte hep birlikte olduğumuz kıymetli yol arkadaşlarıma, değerli hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Doğduğumuz, üzerimizde hakkı olan bu topraklara ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.





