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Başkan Ensari kapı kapı dolaşıyor

VAN HABERLERİ  | 13.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, evleri tek tek gezerek karanfil dağıtıp çevre temizliği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün “Çaldıran’ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum” sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamda Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçe merkezindeki mahalleleri dolaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, evleri tek tek gezerek karanfil dağıtıp çevre temizliği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün “Çaldıran’ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum” sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamda Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçe merkezindeki mahalleleri dolaşarak vatandaşları bilgilendirdi. Halkın sorun ve taleplerini de dinleyerek temiz bir çevre için bilgi veren Başkan Ensari, karanfil vererek çevreyi temiz tutmaları konusunda broşür de dağıttı.
Başkan Ensari, “Çaldıran’ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum” kampanyası hakkında bilgi vererek, hedeflerinin Çaldıran’ı yaşanılabilir model ve modern bir ilçe haline getirmek olduğunu söyledi. Başkan Ensari, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ‘Çaldıran’ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum’ sloganıyla bir çalışma başlattı. Bu kapsamda önce ilçe merkezimizdeki esnafımızı ziyaret ederek karanfil ile birlikte çevremizi temiz tutmamız gereken kuralları anlatan broşürlerimizi dağıttık. Şimdi ise ilçe merkezimizdeki evleri ziyaret ederek ev halkına karanfil dağıtarak başlatılan kampanyamıza destekte bulunmalarını istiyoruz. Bu çalışmamızın halkımızı mutlu ettiği ve büyük desteklerini görüyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde bize ulaşamayanlara da ulaşmış oluyor, sorun öneri ve taleplerini dinliyoruz” dedi.
Karanfilleri alan kadınlar ise başlatılan kampanyayı desteklediklerini belirterek, “Belediye başkanımız ev ev dolaşarak bizlere karanfil veriyor. Evlerimizin etrafını temiz tutmamızı istiyor. Bu kampanyayı destekliyoruz. Bu kampanyayı başlatan yetkililere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

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