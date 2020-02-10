YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Ensari karla mücadele çalışmalarına katıldı

Başkan Ensari karla mücadele çalışmalarına katıldı

VAN HABERLERİ  | 10.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından sürdürülen çalışmalara eşlik etti.Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı Çaldıran da hayatı olumsuz etkiliyor.

Başkan Ensari karla mücadele çalışmalarına katıldı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından sürdürülen çalışmalara eşlik etti.
Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı Çaldıran da hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gündüzleri eksi 20 ile 30 dereceleri gördüğü ilçede, geceleri ise eksi 30 ile 40 derecelerde çalışmalarını yürüten karla mücadele ekipleri, kısa sürede tüm yolları açmayı hedefliyor. Gece yarılarına kadar bizzat çalışmaları takip eden Başkan Ensari, amaçlarının ilçede olası olumsuzlukların önüne geçmek olduğunu ifade ederek, “İlçemizde zor bir kış mevsimi yaşamaktayız. Son on gün içerisinde beklenenin üzerinde kar yağışıyla karşılaştık. İlçemiz 2 bin 50 rakımlı ve Türkiye’nin en soğuk yerlerindendir. Kış mevsiminde gündüzleri hava sıcaklığı eksi 20 ile 30 dereceleri bulurken, gece ise sıcaklık eksi 30 ile 40 dereceyi bulmaktadır. Karla mücadele ekiplerimiz, yoğun kar yağışı nedeniyle gece gündüz demeden mücadele ederek halkımızın rahatı için ciddi anlamda çaba harcamaktadır. Karla mücadele ekiplerimizle birlikte bizzat takip ederek çalışmaları yerinde inceliyoruz. Yağan kar yağışının ardından ilçemizde iki günlük okulların tatil edilmesi, özellikle kırsal mahallelerindeki araç trafiğinin sakinleşmesine neden oldu. Halkın ilçe ile bağlantısının kesilmemesi için yol açma çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Yüze yakın yerleşim yerimizin yollarını ulaşıma açarak, olası buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Başkan Ensari karla mücadele çalışmalarına katıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

Van Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:26
İkindi
15:18
Akşam
17:44
Yatsı
19:02

Van Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Bayan kuaförlere yönelik uygulamalı eğitim

Bayan kuaförlere yönelik uygulamalı eğitim

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Peynirciler Çarşısını ziyaret etti

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Peynirciler Çarşısını ziyaret etti

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.