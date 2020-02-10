Başkan Ensari karla mücadele çalışmalarına katıldı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından sürdürülen çalışmalara eşlik etti.

Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı Çaldıran da hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gündüzleri eksi 20 ile 30 dereceleri gördüğü ilçede, geceleri ise eksi 30 ile 40 derecelerde çalışmalarını yürüten karla mücadele ekipleri, kısa sürede tüm yolları açmayı hedefliyor. Gece yarılarına kadar bizzat çalışmaları takip eden Başkan Ensari, amaçlarının ilçede olası olumsuzlukların önüne geçmek olduğunu ifade ederek, “İlçemizde zor bir kış mevsimi yaşamaktayız. Son on gün içerisinde beklenenin üzerinde kar yağışıyla karşılaştık. İlçemiz 2 bin 50 rakımlı ve Türkiye’nin en soğuk yerlerindendir. Kış mevsiminde gündüzleri hava sıcaklığı eksi 20 ile 30 dereceleri bulurken, gece ise sıcaklık eksi 30 ile 40 dereceyi bulmaktadır. Karla mücadele ekiplerimiz, yoğun kar yağışı nedeniyle gece gündüz demeden mücadele ederek halkımızın rahatı için ciddi anlamda çaba harcamaktadır. Karla mücadele ekiplerimizle birlikte bizzat takip ederek çalışmaları yerinde inceliyoruz. Yağan kar yağışının ardından ilçemizde iki günlük okulların tatil edilmesi, özellikle kırsal mahallelerindeki araç trafiğinin sakinleşmesine neden oldu. Halkın ilçe ile bağlantısının kesilmemesi için yol açma çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Yüze yakın yerleşim yerimizin yollarını ulaşıma açarak, olası buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.



