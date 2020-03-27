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Başkan Ensari maske ve eldiven dağıttı

VAN HABERLERİ  | 27.03.2020 13:20 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, korona virüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşa maske ile eldiven dağıtarak bilgilendirdi.Çin’de başlayıp dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı ilçe merkezinde bulunan esnafı tek tek dolaşan Başkan Ensari, maske ve eldiven dağıttı.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, korona virüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşa maske ile eldiven dağıtarak bilgilendirdi.
Çin’de başlayıp dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı ilçe merkezinde bulunan esnafı tek tek dolaşan Başkan Ensari, maske ve eldiven dağıttı. İş yerlerinde eldiven ve maske takılmasını isteyen Ensari, sokakta karşılaştığı vatandaşları da bilgilendirerek koruyucu malzemelerden verdi.
Korona virüs salgınının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığının talimatlarına uyulması gerektiğini dile getiren Başkan Ensari, “Tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınından kurtulmanın tek yolu Bakanlığın yayınladığı genelgeye uymaktan geçer. İlçemizde alınan tedbirlere her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek, halkımızın bu tehlikeli virüsten korunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de zabıta ekiplerimizle birlikte ilçemizde dolaşarak insanlarımızın zamanlarını evlerinde geçirmelerini söyleyerek maske ve eldiven dağıttık. Esnafımızın kesinlikle maskesiz kalmamalarını ve temastan uzak kalarak eldiven kullanmalarını istedik. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kesinlikle dışarıda dolaşmamaları konusunda zabıta ekiplerimiz aralıksız çalışmaktalar. Dışarı çıkmayarak zamanlarını evlerinde geçiren vatandaşlarımızın sorun ve talepleri için belediyemizin 0 539 552 6901 numaralı Whatsapp hattını kullanmaları halinde belediye ekiplerimiz tarafından gerekli her türlü yardımda bulunulacağını belirtmek istiyorum” dedi.

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