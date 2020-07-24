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Başkan Ensari, selin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu

VAN HABERLERİ  | 24.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, dün yaşanan sel felaketinin ardında hasar oluşan kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.Dün öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış sele dönüştü.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, dün yaşanan sel felaketinin ardında hasar oluşan kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.
Dün öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış sele dönüştü. İlçede binlerce dönüm ekili araziyi kullanılamaz hale getiren sel, ot yığınlarını da alıp götürdü. Selin yaşanmasıyla birlikte Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri de bölgeye sevk edilerek, sel sularının daha fazla zarar vermemesinin önüne geçildi. Sel felaketinin ardından mahalle sakinlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, selin verdiği zarar hakkında bilgiler alarak incelemelerde bulundu. Başkan Ensari, “İlçemizde dün öğle saatlerinde sağanak halinde yağan yağmur sele dönüştü. İlçemiz kırsal mahallelerinde binlerce dönüm ekili araziyi kullanılamaz hale getiren sel, ot yığınlarını da alıp götürdü. Belediye olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarılar sonrasında Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki iş araçlarımızı hazır bekleterek önceden önlemlerimizi alıyoruz. Sağanak yağmur ve dolu yağışının ardından oluşan sel felaketinde birçok kırsal mahallemizde su baskınları yaşandı. Ekili arazı sular altında kalarak biçilen ot yığınları sulara kapıldı. İş makinelerimizle sel sularının daha fazla zarar vermesinin önüne geçildi. Karadulda ve Direkli mahallelerimizdeki vatandaşlarımızla bir araya geldik. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman zarar gören kardeşlerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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