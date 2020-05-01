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Başkan Ensari’den ‘1 Mayıs’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 01.05.2020 14:10 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.Başkan Ensari, yayımladığı mesajda, “Ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında ve istikrar içerisinde büyümesinde işçi ve emekçilerimizin rolü çok büyüktür.

Başkan Ensari’den ‘1 Mayıs’ mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Başkan Ensari, yayımladığı mesajda, “Ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında ve istikrar içerisinde büyümesinde işçi ve emekçilerimizin rolü çok büyüktür. Devletimizin emek ve dayanışmaya verdiği değere bağlı olarak son yıllarda işçi ve emekçilerimizin haklarının güvence altına alınmasından çalışma koşullarının iyileştirilmesinde büyük gelişmeler sağlanmıştır. Tüm dünyada işçi ve emekçiler tarafından bayram olarak kutlanan 1 Mayıs günü ülkemizde de ‘Emek ve Dayanışma Günü’ olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs’ın büyük ve güçlü Türkiye idealimize, alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveriyle çalışan ve üreten kardeşlerimiz arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olması temennisiyle emeğin ve alın terinin üreterek çalışma gücünün kutlandığı bu anlamlı günün dostluk, dayanışma ve barış havası içinde kutlanmasını diliyorum” dedi.

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Van Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:02
Öğle
12:09
İkindi
15:56
Akşam
19:05
Yatsı
20:32

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Deniz Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
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