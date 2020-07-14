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Başkan Ensari’den ’15 Temmuz’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 14.07.2020 18:00 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Şefik Ensari, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain kalkışma girişiminin dördüncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ensari’den ’15 Temmuz’ mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Şefik Ensari, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain kalkışma girişiminin dördüncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz’un bir milletin iradesine sahip çıktığı ve tarih yazdığı bir gün olduğunu belirten Başkan Ensari, “15 Temmuz gecesi; vatanımızı, ülkemizi, milletimizin egemenliğini yok etmek adına hain kalkışma girişimde bulunulmuştu. O hain gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine darbeyi protesto etmek için 81 ilde sokağa çıkarak ülkesinin birlik ve beraberliğine sahip çıkan milletimiz, geçmiş tarihte olduğu gibi aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklara sahip çıkarak o hain kalkışmayı bastırmıştır. FETÖ terör örgütü, milletimizin parasıyla ve düşmana karşı kullanılmak üzere alınan uçakları ve silahları aziz milletimize karşı kullanarak şehitlerimizin ve gazilerimizin yaşanmasına neden oldu. Onurlu milletimizin; milli irade için, vatan için neler yapabileceklerini herkes gördü. Ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

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Van Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
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Baskale
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Caldiran
Selçuk Eczanesi
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