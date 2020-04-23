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Başkan Ensari’den ’23 Nisan’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 16:09 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Ensari, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kurulduğu 23 Nisan gününün, ilelebet milli tarihin en parlak sayfalarından biri olarak anılacağını vurguladı.

Başkan Ensari’den ’23 Nisan’ mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Ensari, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kurulduğu 23 Nisan gününün, ilelebet milli tarihin en parlak sayfalarından biri olarak anılacağını vurguladı. TBMM’nin, istiklal mücadelesinin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğduğunu ve milli birliğin, milli mutabakatın, milli egemenliğin en somut tecellisi olduğunu ifade eden Ensari, “Tüm dünyada etkili olan pandemiden dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın buruk geçmesinden duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim. Zor günlerde birlik ve beraberlik sayesinde çok iş başaran bu millet; milli mücadelede zafere ulaşılmış, işgal altındaki topraklarını bağımsızlığa kavuşturmuş. Bugünleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

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İmsak
03:42
Sabah
05:12
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:57
Yatsı
20:21

Van Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
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