Başkan Ensari’den çiftçilere ekipman desteği

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına yaptığı ziyaret olumlu sonuçlar verdi.

Başkan Ensari, beraberindeki proje ekibiyle DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını ziyaret ederek, tarım ve hayvancılık alanlarında verimliliği arttırmaya yönelik yaptığı görüşmeler sonucunda ilçeye bir takım ekipman kazandırdı. Çaldıran ilçesinin tek gelir kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizin tek gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçemizde tarım ve hayvancılık alanlarında verimliliği arttırmaya yönelik son iki yılda ilçemizde birçok proje hayata geçirerek çiftçilerimizle buluşturduk. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına yaptığımız ziyarette, tarımsal alanların yeniden kullanıma açılması, maddi durumu yetersiz olan ve tarlasında ekim gerçekleştiremeyen çiftçilerimiz için ve tarıma kapalı alanların taşlardan temizlenmesini sağlayacak 4 adet ekipman aracı ve ilçe kırsalında otlanan hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla 60 adet beton su oluğunun alınması konusunda mutabakata vardık. Bu ekipmanlarımızın onayının alınması ile birlikte önümüzdeki yaz sezonuna yetiştirilmesini planlıyoruz. Hayata geçilecek olan bu projemizle tarım ve hayvancılık alanlarında verimliliğe ciddi anlamda katma değer sunacağını bekliyoruz” dedi.

