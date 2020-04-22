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Başkan Ensari’den hayalindeki pastayı çizen kıza sürpriz

VAN HABERLERİ  | 22.04.2020 11:12 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüs salgınından dolayı evde kalan çocuklara yönelik düzenlenen ‘Haydi Hayalini Çiz’ etkinliğine çilekli pasta çizerek katılan minik kıza, Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından sürpriz yapıldı.Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs salgınından dolayı evde kalan çocuklara yönelik ‘Haydi Hayalini Çiz’ etkinliği düzenlendi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüs salgınından dolayı evde kalan çocuklara yönelik düzenlenen ‘Haydi Hayalini Çiz’ etkinliğine çilekli pasta çizerek katılan minik kıza, Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından sürpriz yapıldı.
Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs salgınından dolayı evde kalan çocuklara yönelik ‘Haydi Hayalini Çiz’ etkinliği düzenlendi. Hayalini çizerek belediyenin WhatsApp hattına atan çocuklardan Beyazıt Mahallesi’nde ikamet eden 8 yaşındaki minik Ecrin Cencik, hayalindeki çilekli pastaya kavuştu. Üzerine Ecrin yazılı yaş pastayı alarak sürpriz yapan Belediye Başkanı Şefik Ensari kapıda gören Ecrin ve ailesi, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Başkan Ensari’ye teşekkür eden minik Ecrin, çilekli pastayı çok sevdiğini ve bunu çizerek belediyenin düzenlemiş olduğu etkinliğine katıldığını belirterek, yapılan sürprizden dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Şefik Ensari de salgından dolayı evlerinde kalan çocuklar için “Haydi Hayalini Çiz" etkinliği düzenlediklerini belirterek, “8 yaşındaki Ecrin kızımız hayalindeki yaş pastayı çizerek bize atmış. Biz de Ecrin’e sürpriz yaparak evinde ziyaret ettik. Yaptığımız ziyarette minik Ecrin’in hayalini gerçekleştirerek adının da üzerinde yazılı olduğu çilekli yaş pastayı kendisine teslim ettik. Bu güzel kızımızın sevinci bizleri mutlu etti” dedi.
Başkan Ensari ve beraberindekiler, Ecrin ile birlikte pastayı kestikten sonra buradan ayrıldı.

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