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Başkan Ensari’den Kadir Gecesi mesajı

VAN HABERLERİ  | 19.05.2020 20:39 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Ensari, Kadir Gecesi’nin Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğunu hatırlatarak, “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise azaptan kurtuluş olan bu mübarek Ramazan ayında yaptığımız ibadetler ve ettiğimiz dualar İslam coğrafyasına huzur getirir inşallah.

Başkan Ensari’den Kadir Gecesi mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Ensari, Kadir Gecesi’nin Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğunu hatırlatarak, “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise azaptan kurtuluş olan bu mübarek Ramazan ayında yaptığımız ibadetler ve ettiğimiz dualar İslam coğrafyasına huzur getirir inşallah. Kadir Gecesi’nin manasını idrak ederek iyi değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifade edebilmek, bu yararını arttırmak için namaz kılmak, Kur’an okumak, zikir ile meşgul olmak, salâvat-ı şerife getirerek dua etmek, Yüce Allah’a niyazda bulunmak, sadaka vermek gibi halis amel ile bu vaktin nurundan faydalanmak, bu vakti Allah’ın nuru ile nurlandırarak geçirmek bizim kazancımız olacaktır. Dualarımızın kabul ve makbul olması temennisiyle başta Çaldıranlı ve Vanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

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