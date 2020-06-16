YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Ensari’den temizlik personeline karanfil

Başkan Ensari’den temizlik personeline karanfil

VAN HABERLERİ  | 16.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, temizlik çalışmalarını yürüten personelleri ziyaret ederek karanfil verdi.Belediye Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ensari, çalışanlara karanfil vererek teşekkür etti.

Başkan Ensari’den temizlik personeline karanfil

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, temizlik çalışmalarını yürüten personelleri ziyaret ederek karanfil verdi.
Belediye Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ensari, çalışanlara karanfil vererek teşekkür etti. Belediyelerde temizlik hizmetlerinde çalışanlarının büyük rolünün olduğunu belirten Başkan Ensari, “Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesindeki çalışanlarımız, çalışmalarını 7/24 aralıksız yürütmekteler. Yapılan temizlik çalışmalarımızdaki hedefimiz, halkımızın sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri ve Çaldıran’ı yaşanılabilir bir ilçe haline getirebilmek içindir. Yapılan temizlik hizmetleri müdürlerimiz kontrolünde yapılmakta ve zaman zaman bende incelemelerde bulunarak bilgiler alıyorum. Bugün de çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Bu hizmet bölümündeki çalışanlarımız emektarlarımızdır. Düzenli çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek karanfiller dağıttık” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Van Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:07
Akşam
19:40
Yatsı
21:22

Van Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, yerli tohum üretimini inceledi

Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, yerli tohum üretimini inceledi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.