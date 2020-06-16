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Başkan Ensari’den temizlik personeline karanfil

VAN HABERLERİ  | 16.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, temizlik çalışmalarını yürüten personelleri ziyaret ederek karanfil verdi.Belediye Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ensari, çalışanlara karanfil vererek teşekkür etti.

Başkan Ensari’den temizlik personeline karanfil

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, temizlik çalışmalarını yürüten personelleri ziyaret ederek karanfil verdi.
Belediye Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ensari, çalışanlara karanfil vererek teşekkür etti. Belediyelerde temizlik hizmetlerinde çalışanlarının büyük rolünün olduğunu belirten Başkan Ensari, “Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesindeki çalışanlarımız, çalışmalarını 7/24 aralıksız yürütmekteler. Yapılan temizlik çalışmalarımızdaki hedefimiz, halkımızın sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri ve Çaldıran’ı yaşanılabilir bir ilçe haline getirebilmek içindir. Yapılan temizlik hizmetleri müdürlerimiz kontrolünde yapılmakta ve zaman zaman bende incelemelerde bulunarak bilgiler alıyorum. Bugün de çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Bu hizmet bölümündeki çalışanlarımız emektarlarımızdır. Düzenli çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek karanfiller dağıttık” dedi.

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