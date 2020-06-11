Başkan Ensari’den vatandaşa karanfil ve çöp poşeti

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek karanfil ve çöp poşeti dağıttı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “Çaldıran’ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum” sloganıyla ilçede temizlik seferberliği başlattı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Şefik Ensari, beraberindeki Temizlik İşleri Müdürü Gıyasettin Çoban ile ilçede bulunan yaklaşık 350 esnafı tek tek ziyaret ederek karanfil, çöp poşeti ve maske dağıttı. Çaldıran’ı yaşanılabilir bir ilçe haline getirmeyi planladıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, ilçemizde temiz bir çevre oluşması adına böyle bir etkinlik hazırladı. Yürütülen etkinlik kapsamında Temizlik İşleri Müdürümüzle birlikte ilçemizde bulunan esnafımızı tek tek ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyerek karanfil, çöp poşeti ve maske dağıtarak, çevre temizliği konusunda uyardık. Bundan sonraki süreçte düzenli olarak belediyemizce esnafımıza çöp poşetleri dağıtılarak mevcut çöplerin çevreye yayılmasının önüne geçilerek daha temiz ve yaşanılabilir bir ilçemiz olacak” dedi.

İlçe merkezindeki esnaf ise başlatılan çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek, yetkililere teşekkür ettiler.

