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Başkan Ercan muhtarlarla bir araya geldi

ANKARA HABERLERİ  | 29.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Ercan muhtarlarla bir araya geldi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla fikir alışverişinde bulunan Ercan, Sincan’da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Ercan ayrıca, Sincan Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevine getirilen Nurdan Karaduman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda Sincan Belediyesinin faaliyetleri ve devam eden projeler ele alınarak korona virüs sürecinde belediyenin çalışmaları masaya yatırıldı. Başkan Ercan muhtarlarla fikir alışverişinde bulunarak sorularını yanıtladı

Nurdan Karaduman’a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Ercan’ın sonraki durağı Sincan Gençlik Merkezi oldu. Sincan Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevine başlayan Nurdan Karaduman’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunan Başkan Ercan, Karaduman’a yeni görevinde başarı diledi. Başkan Ercan ve Karaduman Sincan’da devam eden projelerle ilgili istişarelerde bulundu. Ziyaretlerin ardından Ercan, yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan Millet Evi ve Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi’ni gezdi.

Başkan Ercan muhtarlarla bir araya geldi

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