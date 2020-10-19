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Başkan Ercan’dan çocuklara atlas hediye

DÜZCE HABERLERİ  | 19.10.2020 15:12 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinin ardından kontrollü olarak başlayan yüzyüze eğitimin 2.

Pandemi sürecinin ardından kontrollü olarak başlayan yüzyüze eğitimin 2. haftasında Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, okulda eğitime başlayan öğrencileri unutmadı. İbrahim Ercan, Boğaziçi ilk ve Ortaokul idareci ve öğretmenleri ile velilerin isteği doğrultusunda bastırdığı coğrafya atlaslarını öğrencilere hediye etti.
Düzce’nin Boğaziçi beldesi için gece gündüz çalışan, belde için hayal gibi görünen birçok yatırımı ilçeye kazandırarak hayata geçiren Boğaziçi Beldesi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, pandemi sonrası kontrollü olarak yeniden başlayan yüz yüze eğitimde öğrencileri de unutmadı. Boğaziçi İlkokulu ve ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri ile daha önce görüşerek öğrencilerin ihtiyacı hakkında bilgiler alan Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, öğrencilerin en önemli ders yardımcı kaynağı olan coğrafya atlası alarak ilk ve ortaokul öğrencilerine hediye etti. Boğaziçi ilk ve ortaokulunu sabah saatlerinde ziyaret eden İbrahim Ercan, burada okul idareci ve öğretmenleri ile okulun durumu hakkında bilgiler aldı. Ardından sınıfları gezen Belediye Başkanı İbrahim Ercan, yanında getirdiği atlasları öğrencilere kendi elleriyle hediye etti. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
İbrahim Ercan; “Boğaziçi İlkokulu ve ortaokulunu ziyaret ederek eğitime katkı amacıyla bastırmış olduğumuz coğrafya atlaslarını öğrencilerimize dağıttık. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz” dedi.

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