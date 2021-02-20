Başkan Ercengiz su kuyuları ve su depolarında incelemelerde bulundu

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kış ayının kurak geçmesi nedeniyle içme suyu şebekesinde ciddi bir basınç azalması ve buna bağlı olarak yüksek katlarda içme suyu sıkıntısı yaşandığına dair şikayetler üzerine Gökpınar mevkiine giderek yerinde inceleme yaptı.

CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ve CHP Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek ile birlikte yapılan incelemede açıklamada bulunan Başkan Ercengiz, “Kış aylarında kuraklık yaşıyoruz. Maalesef bu yıl da istediğimiz yağışı alamadık. Bununda sonucu olarak içme suyu şebekemizde son dönemde ciddi bir basınç azalması ve buna bağlı olarak yüksek katlarda içme suyu sıkıntı yaşandığına dair hem il başkanlığımıza ve ilçe başkanımıza hem de Belediye Başkanlığına şikâyetler geldi. Bugün il başkanımız, ilçe başkanımızla birlikte yerinde değerlendirmek üzere depolarımızı, Gökpınar mevkiindeki sondajlarımızı gezdik” dedi.

“10 bin metreküplük ana depo tamamen boş”

Havzada bulunan ve içme suyu niteliği taşıyan suların Burdur’a getirilmesi için çalışmalara başlandığını ifade eden Ercengiz, ciddi bir su sıkıntısı ile karşı karşıya kalındığını söyledi. Ercengiz, “10 bin metreküplük ana depomuz şu anda tamamı boş. 4 bin metreküplük eski depomuzun da sadece yüzde 20-25’i dolu. Yani bu şu demek ciddi oranda su sıkıntı içerisindeyiz. Kurumsal olarak bazı tedbirleri almak üzere çalışmalarımızı başlattık. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzle de irtibat halindeyiz. Havzada ne kadar su kaynağı varsa içme suyu niteliği taşıyan onun Burdur’a taşınması ile ilgili taleplerimizi dile getirdik. Geçtiğimiz haftalarda Bölge Müdürlüğü’nden Burdur’a yapılan ziyaretlerde Bölge Müdürlüğü personeli ilgili yetkili kurum müdürü amir arkadaşlarımızla bizim yaptığımız bu gezinin bir benzerini hatta daha kapsamlısını yaptılar” diyerek yetkililerin de içme suyu ile ilgili önemli bir sıkıntı tespit ettiklerini dile getirdi.