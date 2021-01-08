YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Başkan Ercengiz: "Teke yöresinde küçükbaş hayvancılık güçlendirilmeli"

Başkan Ercengiz: "Teke yöresinde küçükbaş hayvancılık güçlendirilmeli"

08.01.2021 18:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da gazeteciler ile bir araya gelerek 2020 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tarım arazilerine suyu az çeken bitkilerin ekilmesi ve Teke yöresinde küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 2020 yılında yapılan ve 2021 yılında yapılması planlanan projeler hakkında basın mensuplarıyla bilgi verdi.

Burdur’da gazeteciler ile bir araya gelerek 2020 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tarım arazilerine suyu az çeken bitkilerin ekilmesi ve Teke yöresinde küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 2020 yılında yapılan ve 2021 yılında yapılması planlanan projeler hakkında basın mensuplarıyla bilgi verdi. Burdur Belediyesi İstasyon Park’ta basın açıklaması yapan Başkan Ercengiz, toplantıda Burdur’un su sıkıntısını gündeme getirdi. Burdur’un tarım ve hayvancılık politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, büyükbaş hayvancılık için ekilen tarım arazilerindeki bitkilerin yetişmesi için çok su tüketildiğini, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden vazgeçip küçükbaş hayvancılığa doğru geçilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Ercengiz, “Planlamayı doğru yapmazsanız eğer hiçbir kaynağı doğru kullanamazsınız. Biz siyasi çekişme ortamına getirmek istemiyoruz. Ama bizim çocuklara bırakacağımız bir miras olmalı bu. Burdur Gölü’nün 2014 2015 yılında tekneye bindiğimiz iskelenin durumu ortada. Bunun nedenini buharlaşmayla açıklamak mümkün değil. Gerçek şu; bölgedeki tarım ve hayvancılık politikaları gözden geçirilmeli, burası teke yöresi ise eğer Burdur küçükbaş hayvancılığı daha da güçlendirilmeli. Yeteri kadar suyumuz yok. Tarım bitkisi üreteceğimiz iklimimiz yok. Çok su çeken bitkiler genellikle büyük yapraklı bitkiler olduğu için suyu daha fazla çeker. Bizim Lavanta gibi suyu az çeken bitkiler ekmemiz gerekiyor. Çünkü suyunuz yoksa o bitkiyi büyütemezsiniz. Bizim iklimimiz büyükbaş hayvancılığa uygun değil” diye konuştu.
Burdur’da 2014-2015 yılında içme suyu sondajlarının 8-10 metreden su çıkarttığını fakat bugün 50-60 metrelerden su çıkartabildiğini dile getiren Belediye Başkanı Ercengiz, “Yeni yaptığımız 10 bin metre küplük su deposunun yüzde 20-25 den fazlasını dolduramıyoruz. Özellikle akşam saatlerinde ise su kullanımı çok olduğu için su debisi düşüyor. Yüksek katlara suyun çıkmadığını şikâyetlerini almaya başladık” diyerek vatandaşları su kullanımında daha duyarlı olmaya davet etti.
Başkan Ercengiz, açıklama sonrası gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
1/

Burdur Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:07
Öğle
13:10
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:25

Burdur Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Özciğer Eczanesi
Merkez
Olcay Eczanesi
Bucak
Erçelik Eczanesi
Golhisar
Deva Eczanesi
Karamanli
Şifa Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Burdur'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Burdur'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek

Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek

Burdur’da Jandarmadan trafik denetimi

Burdur’da Jandarmadan trafik denetimi

Burdur’da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza

Burdur’da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza

Öğrenci kenti Burdur’da halk otobüsleri kepenk indiriyor

Öğrenci kenti Burdur’da halk otobüsleri kepenk indiriyor

Burdur’da sinema salonlarının kapalı kalma süresi uzatıldı

Burdur’da sinema salonlarının kapalı kalma süresi uzatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.