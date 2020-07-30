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Başkan Ercengiz yaşlılarla bayramlaştı

BURDUR HABERLERİ  | 30.07.2020 15:24 | Son Güncelleme

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kurban Bayramı öncesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinleri ile bayramlaştı.Bayram süresince karantinada koruma altına alınacak huzurevi sakinleri ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayramlaşan Başkan Ercengiz, “Bayramlaşmalar bu salgının yayılmasına neden olabilir.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kurban Bayramı öncesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinleri ile bayramlaştı.
Bayram süresince karantinada koruma altına alınacak huzurevi sakinleri ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayramlaşan Başkan Ercengiz, “Bayramlaşmalar bu salgının yayılmasına neden olabilir. Bu yüzden bayram süresince sizleri tedbir amaçlı koruma altına alarak, kurumumuz ziyaretçi kabul etmeyecek. Bayramlaşmalar bu salgının yayılmasına neden olabilir, bizlerin en büyük endişesi bu. Şunu bilmenizi isteriz, Birinizin bile ateşinin bir derece bile yükselmesinde üzülürüz. Bu yüzden bu önlemler sizlere zarar gelmesin diye. Arkadaşlarımızda bu konuda titiz davranıyor. Bu viral salgını bu hastalıklı süreci en az zararla atlatabilmek. Derdimiz bu, gayretimiz de bu yönde.” dedi

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