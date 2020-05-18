Başkan Ercengiz’den engelli Rıza’ya sürpriz

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bozuk engelli aracını tamir ettirdiği engelli Rıza Büyükkaya’ya büyük mutluluk yaşattı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Tepe Mahallesinde oturan engelli Rıza Büyükkaya, sosyal medya üzerinden arızalı olan angelli akülü aracının tamiri konusunda yardım istedi. Bu çağrıya duyarsız kalmayan Başkan Ercengiz ekibini gönderip aracı aldırdı ve tamir ettirdi. Eski haline gelen aracı kendi elleriyle Rıza’nın evine getiren Başkan Ercengiz’i karşısında gören Rıza büyük mutluluk yaşadı. Konuşamayan ve yürüyemeyen bedensel engelli Rıza, ailesinin yardımıyla manuel tekerlekli sandalyesinden ükülü aracına geçti. Sıca hava sebebiyle başına şapkasını ve güneşg özlüklerini de takan Rıza, tamir edilen aracıyla sokakta bir tur attıktan sonra geri döndü. Başkan Ercengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada a “Engelli kardeşimiz Rıza’nın akülü aracını tamir ettirip aküsünü yeniledik. Yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi, kazasız iyi günlerde kullanması dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

