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Başkan Ercengiz’den evi yanan aileye yardım eli.

BURDUR HABERLERİ  | 29.12.2020 17:02 | Son Güncelleme

Burdur’un Ağlasun İlçesine bağlı Dereköy’de çıkan yangında evi hasar gören aileye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yardım elini uzattı.Ağlasun İlçesine bağlı Dereköy’de 9 kasım günü meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Başkan Ercengiz’den evi yanan aileye yardım eli.

Burdur’un Ağlasun İlçesine bağlı Dereköy’de çıkan yangında evi hasar gören aileye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yardım elini uzattı.
Ağlasun İlçesine bağlı Dereköy’de 9 kasım günü meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Aileden gelen talep üzerine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in talimatıyla ailenin ihtiyacı olan televizyon temin edilerek ev sahibi Hasan Akay’a teslim edildi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın neticesinde evleri kullanılamaz hale gelen Hasan Akay’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ercengiz, “Bu elim kazada herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Bizde elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Tekrar geçmiş olsun” dedi. Evi yanan Hasan Akay, yardımlarından dolayı Başkan Ercengiz’e teşekkür etti.

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