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Başkan Erçetin Altay’ın Dünya Kadınlar Günü mesajı

KARS HABERLERİ  | 08.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Erçetin Altay, yayımladığı mesajında, “Kadınların,erkeklerle eşit haklara sahip olma mücadelesinin başlangıcı sayılan 8 Mart tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar için bir bilinçlenme ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır’’ dedi.Altay, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:“8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlarımızın toplumda layık oldukları saygınlığı kazanması, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik haklarını tam ve etkin şekilde kullanmaları, karşılaştıkları sorunların gündeme getirilerek çözülmesi açısından önemlidir.

Başkan Erçetin Altay’ın Dünya Kadınlar Günü mesajı

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Erçetin Altay, yayımladığı mesajında, “Kadınların,erkeklerle eşit haklara sahip olma mücadelesinin başlangıcı sayılan 8 Mart tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar için bir bilinçlenme ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır’’ dedi.
Altay, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlarımızın toplumda layık oldukları saygınlığı kazanması, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik haklarını tam ve etkin şekilde kullanmaları, karşılaştıkları sorunların gündeme getirilerek çözülmesi açısından önemlidir. Aile ve toplum yapımızın temel direğini oluşturan kadınlar dinimize göre erkeklerle eşittirler. Kadınlarımızın haklarını yalnız bir gün değil her gün savunmalıyız. Kadın kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.”

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Kars Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:23
Öğle
12:23
İkindi
15:37
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Kars Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Merkez Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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