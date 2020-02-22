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Başkan Erdem Kadriye Mahallesinde

BURSA HABERLERİ  | 22.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

“Başkan Burada” projesi kapsamında Kadriye Mahallesi’ne giden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

“Başkan Burada” projesi kapsamında Kadriye Mahallesi’ne giden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalleyi adım adım gezen Başkan Erdem, vatandaşın taleplerini yerinde inceledi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Başkan Burada” projesiyle Nilüfer’in mahallelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte bu kez Kadriye Mahallesi’ne giden Başkan Turgay Erdem, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Kadriye Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Arslan başta olmak üzere vatandaşlardan mahalle hakkında detaylı bilgi alan Başkan Erdem, sorunları da dinledi. Kadriye Mahallesini adım adım gezen Başkan Turgay Erdem, vatandaşların meydan ve yol düzenlemesi, kurban kesim alanı yapılması, mesire alanı yapılması gibi taleplerini yerinde inceledi. Sorunların giderilmesi için talimat veren Başkan Turgay Erdem, bölgeye yapılması planlanan mesire alanı için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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