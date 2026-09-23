Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise, kariyerinin 8. stüdyo albümü “H.” ile müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. Yeni albüm çalışmalarını sürdüren ünlü şarkıcı, bu kez klip çekimlerinde kamera karşısına geçtiği kareleri sosyal medya hesabından yayımladı.

Sahne şovları, tercih ettiği kostümler ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, yeni paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti.

9 YIL SONRA YENİ ALBÜMÜNÜ ÇIKARDI

Hadise’nin kariyerindeki 8. stüdyo albümü “H.”, 8 Mayıs 2026 tarihinde Pasaj Müzik etiketiyle yayımlandı. Şarkıcı, yeni albümüyle 9 yıllık aranın ardından yeniden albüm çıkarmış oldu.

Albüm döneminin ilk çalışmalarından biri “Labirent” olurken, Hadise yeni klip çekimlerinden görüntüleri de takipçileriyle paylaşmaya başladı.

BEYAZ MİNİ KOSTÜMÜYLE POZ VERDİ

Klip çekimlerinde beyaz tonların hakim olduğu bir tarz tercih eden Hadise, korsaj detaylı üstü ve bağcıklı tasarımıyla kamera karşısına geçti.

Sade bir fon önünde gerçekleştirilen çekimde elindeki mikrofonla poz veren ünlü şarkıcının beyaz mini kostümü dikkat çekti.

“DAHA YENİ BAŞLIYORUZ”

Yeni çalışmaların devam edeceğinin sinyalini veren Hadise, klip çekiminden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü sanatçı paylaşımına “Dört mevsim H. Daha yeni başlıyoruz...” notunu düştü.