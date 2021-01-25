Başkan Erdem: "Yol ve su sorunları tarih olacak"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçede yol ve su sorununun tarih olacağını söyledi.

Kanserojen içerikli asbestli su borularının değişmesinin ardından bozulan yolların yapılması için yoğun mesai harcayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Sanayi Sitesi ve İnönü mahallelerinde incelemede bulundu. İnönü Mahallesi Muhtarı Kadir Çalışkan ile asfaltlanan yolları denetleyen Başkan Erdem, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Ceyhan Belediyesinin sorumluluk alanlarında yaşanan sorunların kısa sürede giderileceğini, atıl olan yapıların kaldırılmasına yönelik halkın taleplerini Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a ileterek değerlendireceklerini ifade etti.

Ceyhan Sanayi Sitesi içerisinde önümüzdeki günlerde başlayacak asfaltlama çalışmaları öncesi başkan yardımcıları ve fen işleri sorumlularından bilgi alan Başkan Erdem, “Ceyhanımızda yol, su ve asfalt problemleri tarihe karışacak, vatandaşlarımız biraz daha sabırlı olsun. Ceyhan’ın geleceğini ilgilendiren önemli gelişmelerden dolayı çok dikkatli ve titiz çalışma yürütüyoruz. Yapacağımız yolların tekrar bozulmaması için hassasiyet gösteriyor, ekiplerimizle canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

