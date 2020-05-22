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Başkan Erdem’den bayram mesajı

BURSA HABERLERİ  | 22.05.2020 12:53 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşların ramazan bayramını kutladı.

Başkan Erdem’den bayram mesajı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşların ramazan bayramını kutladı. Salgın sebebiyle bu yıl ilk defa herkesin bayramda sevdiklerini ziyaret edemeyeceğini ifade eden Erdem, “Daha sağlıklı günlerde birlikte olacağımızı umut ediyorum” dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ramazan bayramı için yayımladığı mesajda herkesin bayramını kutladı. Yaşanan salgın sebebiyle Türkiye’de ilk defa bayramların birlikte kucaklaşarak kutlanamayacağını belirten Erdem, “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl ramazan bayramında da ilk defa dışarı çıkamayacağız. Salgının bulaşmaması için herkes bayramı kendi evinde kutlayacak. Salgınla mücadele kapsamında bayram da olsa bu kurala hepimiz uyacağız ve bayramı evimizde geçireceğiz. Bu yıl hiç birimiz sevdiklerimizi ziyaret ederek kucaklaşamayacağız. Sevgimizi ancak uzaktan göstereceğiz. Ben inanıyorum ki bu günler kısa zaman içinde geçecek ve daha güzel, daha sağlıklı günlerde yine birlikte olacağız, sevdiklerimizle doyasıya kucaklaşacağız. Ben bütün Nilüferlilerin, Bursalıların ramazan bayramını kutluyorum, daha nice bayramları güzel kentimizde, birlikte kutlamayı diliyorum” dedi.
Mini konserler bayramda da devam edecek
Öte yandan Nilüfer Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı bayramın birinci gününde sokağa belli saatler içinde çıkacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar için kentin farklı noktalarında mini konserler düzenleyecek. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, ramazan bayramının birinci gününde saat 14.00’te Beşevler’deki Nâzım Hikmet Çınarlığı’nda, saat 15.00’te İhsaniye Mahallesi’ndeki Şehit Jandarma Asteğmen Zeki Burak Okay Parkı’nda, saat 15.30’da Barış Mahallesi’ndeki Dalyan Parkı ve Koşu Yolu’nda, saat 16.15’te Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Mine Parkı’nda, saat 17.00’de Ataevler Mahallesi’ndeki Edebali Cami üstünde yer alan Şehit Jandarma Olcay Kaygılı Parkı’nda, saat 18.00’de Görükle Mübadele Evi önünde ve saat 19.00’da da Balkan Mahallesi’ndeki Göçmen Konutları’nda Cevizli Park’ta mini konserler vererek, haftada bir gün dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara bayram şenliği yaşatacak. Konserler sırasında sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecek ve herkesin maske takması sağlanacak.

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