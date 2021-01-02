Başkan Erdem’den esnafa moral ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni yılın ilk günlerinde esnafı ziyaret ederek sağlıklı, bolluk-bereket içinde bir yıl dileğinde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni yılın ilk günlerinde esnafı unutmadı. Ekonomik krizin ağır etkileri altında ezilirken bu tabloya bir de salgın eklenince zor bir süreçte ayakta kalmaya çalışan esnafa moral ziyareti yapan Başkan Erdem, Nilüfer’in en eski yerleşim bölgelerinden olan Beşevler Mahallesi’ndeki esnafı dolaştı. Salgın kısıtlamasında halka hizmet veren açık işletmeleri ziyaret eden Başkan Erdem, esnafın sıkıntılarını dinledi ve yeni yılla ilgili dileklerini iletti. Çalışanlarla da sohbet eden Başkan Erdem, halkın ihtiyaçlarını karşılamaları için verdikleri hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

Yeni yılın tüm esnafa bolluk, bereket getirmesi dilediğinde bulunan Başkan Erdem, “2020 yılı hepimiz için zorlu geçti. Umarım yeni yıl hepimiz için daha güzel, umutlu, bereketli, sağlıklı olacak. Salgın sürecinde zor günler geçiren esnafımızı ziyaret ederek yanlarında olmak istedik. Kısıtlamaya rağmen halkın ihtiyaçları için hizmet veren esnafımız ve çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızdan da mahalle esnafına destek olmasını ve alışverişlerini buralardan yapmalarını istiyorum. Küçük esnafın bugünlerde daha fazla desteğe ihtiyacı var. Biz olanaklarımız ölçüsünde onların taleplerini karşılama ve yükünü hafifletmek adına çaba gösteriyoruz. Bu zor günleri dayanışmayla aşacağız. 2021 yılı bütün esnafımıza bereketli günler getirsin “dedi.

Bölge esnafı da Başkan Turgay Erdem’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Erdem, alışveriş yapan vatandaşların da yeni yılını kutladı.

