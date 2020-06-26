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Başkan Erdem’den oturma yerine hizmet vurgusu

MALATYA HABERLERİ  | 26.06.2020 16:25 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya‘nın Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, oturma yerine hizmet için çaba gösterdiklerini belirtip, “Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzüne katarken bizlerin oturup hiçbir şey yapmaması mümkün değildir, böyle bir şeyi de asla kabul etmiyoruz” dedi.AK Parti Malatya‘nın Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, yaptığı açıklama ile gelinen süreci ve altı ayda yaptıklarını değerlendirdi.

Başkan Erdem’den oturma yerine hizmet vurgusu

AK Parti Malatya‘nın Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, oturma yerine hizmet için çaba gösterdiklerini belirtip, “Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzüne katarken bizlerin oturup hiçbir şey yapmaması mümkün değildir, böyle bir şeyi de asla kabul etmiyoruz” dedi.
AK Parti Malatya‘nın Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, yaptığı açıklama ile gelinen süreci ve altı ayda yaptıklarını değerlendirdi. 7 Şubat 2020’de göreve başladıklarını hatırlatan Erdem, bir çok başarılı proje gerçekleştirdiklerini bildirdi. Erdem, sinema doğa, kültür toplumsal ihtiyaçlar gibi bir çok dalda gerçekleştirdiği projelerle gençlerin ilgi odağı olmayı başardıklarını ifade ederek, "Battalgazi Gençlik Kolları Başkanlığı tevdi edildikten sonra ivedilikle yönetim kurulumuzu oluşturmak için çalışmalara başladık. Bu süreç de istişareler halinde olup yönetimde kurulumuzu oluşturup sahaya indik. İlk olarak Battalgazi İlçemizde bulunan kreşlerden 130 tane küçük kardeşlerimiz ile sinemada buluştuk. Bu programımız da kardeşlerimizin yüzündeki gülümseme içimizi ısıttı Bu süreç de Suriye’de hain saldırıda 33 tane kahraman askerimiz şehit olmuştu. Birlik ve beraberliğimizi göstermek amacıyla Battalgazi Merkezimizde bulunan esnaflarımıza bayrak dağıttık. Akabinde 33 şehidimiz için Eski Malatya’da 33 tane fidan dikimini gerçekleştirdik. Her bir fidana şehitlerimizin ismini yazıp üzerine astık. Ruhları şad olsun. Bu süreç de Ülkemizde pandeminin başlamasıyla zor bir dönemin bizleri beklediği açıkça görülüyordu. Gençlik kolları olarak maskemizi takıp sahaya indik. 65 yaş üstü büyüklerimize, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımını pandemi sürecinde gerçekleştirdik. Maske noktasında sıkıntı yaşayan hemşehrilerimize maske dağıttık. 65 yaş üstü büyüklerimizi arayıp Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletip ihtiyaçlarını sorduk. Ramazan ayı boyunca vefa destek ekipleri ile birlikte iftarlık yemek dağıtımını gerçekleştirdik. “Evde Kal Kitap Oku” sloganıyla genç kardeşlerimiz ile birlikte kitap okuma projesini gerçekleştirdik. Bizim tek derdimiz davamızdır, aşkımızdır” diye konuştu.

Başkan Erdem’den oturma yerine hizmet vurgusu

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