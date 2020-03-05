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Başkan Erdengi: “Kahramanlarımızın kanı yerde kalmasın”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.03.2020 09:39 | Son Güncelleme

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Bahar Kalkanı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.Suriye’nin İdlip şehrinde 36 kahraman askerimizin şehit edilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatıyla kahramanların intikamının alınacağını dile getiren Hacı Erdengi, bu harekatı desteklediklerini kaydetti.Başkan Erdengi, “Kahraman Türk Ordumuz tarafından Suriye’nin İdlib kentine başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile beraber sınır güvenliğimizi sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmaktır.

Başkan Erdengi: “Kahramanlarımızın kanı yerde kalmasın”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Bahar Kalkanı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.
Suriye’nin İdlip şehrinde 36 kahraman askerimizin şehit edilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatıyla kahramanların intikamının alınacağını dile getiren Hacı Erdengi, bu harekatı desteklediklerini kaydetti.
Başkan Erdengi, “Kahraman Türk Ordumuz tarafından Suriye’nin İdlib kentine başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile beraber sınır güvenliğimizi sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmaktır. Saldırılarını engellemek, terör örgütü PKK/YPG-PYD ve rejimin bölgede kurmaya çalıştığı tüm terör yapılanmasını sona erdirmek, ulusal güvenliğimizi korumak ve hain bir saldırı sonucu şehit edilen 36 kahramanımızın kanının yerde kalmaması ve bunun hesabının en ağır şekilde sorulması için, devletimizin aldığı bu karar ile başlanan Bahar Kalkanı Harekatı şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar destekliyoruz.
Ülkemizin zor, meşakkatli ve birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde, bunu kendi menfaatleri yönünde kullanmaya çalışan, düşmanların ve hainlerin eline koz vererek, aziz şehitlerimizin kemiklerinin sızlatan, gazilerimizin yaralarına tuz basan her türlü söylemi ve hareketleri esef ve nefretle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

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