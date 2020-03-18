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Başkan Erdengi’den 18 Mart mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.03.2020 10:09 | Son Güncelleme

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, Çanakkale Zaferi’nin kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir milletin omuz omuza vererek üstlendiği büyük mücadelenin adı olduğunu belirtti.Erdengi, “Çanakkale, ismini Sevgili Peygamberimizden alan kahraman Mehmetçiğin, imanından aldığı güçle bütün dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ diye haykırdığı, tertemiz alnından vurulup toprağa düştüğü yerdir.Yüreği sarsılmaz bir imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi düvele karşı bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, kazandığı zaferdir Çanakkale.Çanakkale Savaşı bize bir kez daha göstermiştir ki; Vatan ve Bayrak için çarpan yürekler asla esaret altına alınamayacaktır.

Başkan Erdengi’den 18 Mart mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, Çanakkale Zaferi’nin kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir milletin omuz omuza vererek üstlendiği büyük mücadelenin adı olduğunu belirtti.
Erdengi, “Çanakkale, ismini Sevgili Peygamberimizden alan kahraman Mehmetçiğin, imanından aldığı güçle bütün dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ diye haykırdığı, tertemiz alnından vurulup toprağa düştüğü yerdir.
Yüreği sarsılmaz bir imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi düvele karşı bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, kazandığı zaferdir Çanakkale.
Çanakkale Savaşı bize bir kez daha göstermiştir ki; Vatan ve Bayrak için çarpan yürekler asla esaret altına alınamayacaktır. Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden, rengini şehidin kanından alan al bayrağımız inmeyecektir. Şehadetleri dinin temeli olan Ezan-ı Muhammedi hiçbir zaman dinmeyecektir.
Bu uğurda gerekirse nice canlar verilecek, ancak mabedimizin göğsüne namahrem eli değmeyecektir. Hakka tapan milletimizin birlik ve beraberliğine göz dikenler asla muvaffak olamayacaktır.
Bu vesile ile bu toprakları bize vatan, düşmana mezar yapan başta Gazi M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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