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Başkan Erdik: “Küçük ve orta ölçekli esnaf destek bekliyor”

02.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Başkan Erdik: “Küçük ve orta ölçekli esnaf destek bekliyor”

Fatsa Genç İş İnsanları Derneği (FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik, pandemi sürecinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik anlamda dar boğaza girdiğini söyledi.Küçük ve orta ölçekli esnafa, KOSGEB gibi kurumlar aracılığıyla faizsiz kredi ya da hibe desteği sağlanması gerektiğini belirten Başkan Erdik, sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınlaması gerektiğinin altını çizdi.

Fatsa Genç İş İnsanları Derneği (FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik, pandemi sürecinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik anlamda dar boğaza girdiğini söyledi.
Küçük ve orta ölçekli esnafa, KOSGEB gibi kurumlar aracılığıyla faizsiz kredi ya da hibe desteği sağlanması gerektiğini belirten Başkan Erdik, sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınlaması gerektiğinin altını çizdi. Erdik, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler ticaretin kılcal damarlarıdır. Pandemi süreci en çok bu tarz işletmeleri vurdu. Kısıtlamalar ve kısıtlamaların olmadığı zamanlardaki ekonomik durağanlık küçük ölçekli işletmeleri büyük bir dar boğaza soktu. Bunun içine okul kantincilerini, kıraathaneler, çay ocakları, küçük lokantalar, butikler, okul servisleri gibi birçok farklı sektörü sokabiliriz. Devletin sağlamış olduğu bazı imkanlar var. Kira yardımı, personel yardımı krediler gibi özellikle kredilerin tabana yayılmadı gerekmektedir. Burada asıl beklenti vergi ve SGK borçlarının makul bir süre ötelenmesi ya da kısıtlamaların yoğun yaşandığı aylarda hiç alınmamasıdır. Bankalarla olan sorunlu yada sorunlu adayı kredilerin faizsiz en az 6 ay ertelenip ödenebilmesine imkan sağlanması, bu durumda ki iş yerlerinin banka avukatlarının aldığı yüzde 10-15’lik vekaletname ücretinin rakamın büyüklüğüne bakılmaksızın makul maktu bir yere çekilmesi bankalar ile anlaşan işyerlerinden hiç alınmaması gerekmektedir. Esnaf bu anlamda beklentisinin reel karşılığını bekliyor” dedi.
"Maske, mesafe ve sosyal anlamda herkes aslında sürece alıştı, artık ekonomik sorunlarla savaşmalıyız" diyen Erdik, “Pandemiyle nasıl yaşanması gerektiği hakkında hepimiz tecrübe edindik. Artık ekonomik açıdan savaşıyoruz. Esnaf ayakta kalmak için çabalıyor. Bundan sonraki süreçte yapılabilecek destekler var. Devletin faizsiz kredi sunabilecek birçok kurumları var. Özellikle KOSGEB eliyle küçük ve orta ölçekli esnafa bundan yaklaşık iki yıl önce yapmış olduğu gibi hibe şeklinde veya faizsiz kredi şeklinde en az 6 veya 8 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulabilir. Akabinde üst limit yetmiş veya yüz bin lira, alt limit otuz bin lira arasında faizsiz kredi imkanı sunulabilir. Özellikle KOSGEB bunu sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

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