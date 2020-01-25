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Başkan Erdoğan: “Afet bölgesine her türlü desteğe hazırız”

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası afet bölgesine her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.Başkan Erdoğan, afetin hemen sonrasında devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu hatırlatarak, DTO olarak yaraların sarılması için her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan: “Afet bölgesine her türlü desteğe hazırız”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası afet bölgesine her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.
Başkan Erdoğan, afetin hemen sonrasında devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu hatırlatarak, DTO olarak yaraların sarılması için her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti. Başkan Erdoğan, “Gece yaşadığımız afet, bize ülke olarak birinci derece deprem bölgesi olduğumuz gerçeğini ne yazık ki acı bir şekilde bir kez daha hatırlattı. Bulunduğumuz coğrafya ile içinde yaşayanların kaderi diyebileceğimiz bu durumun, değişmez bir gerçek olduğunu kabul ederek ve gerekli tedbirleri alarak yaşamayı öğrenmeliyiz. Daha önce de defalarca baş başa kaldığımız bu afet, yine milletimizi derinden sarstı. Depremde hayatını kaybeden 21 kişiye Allah’tan rahmet yaralanan bin 30 kişiye ise acil şifalar diliyorum. Tek tesellimiz ise, bazı vatandaşlarımızın enkaz altından sağ çıkarılması oldu. Vatandaşımızın can güvenliğinin sağlanması, yaralı ya da mağdur olanlara yardım edilebilmesi için devletimiz tüm kurumlarıyla dün geceden itibaren hızla hareket ederek gerekli her türlü tedbiri almıştır. Bizler de ihtiyaç duyulması halinde bölgedeki vatandaşlarımız için her türlü yardımı yapmaya hazırız. Hepimize büyük geçmiş olsun” dedi.

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Merve Eczanesi
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