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Başkan Erdoğan; “Onlar, cehaletle savaşan, hayatlarını eğitime adamış sanatkarladır”

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.11.2020 13:15 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan; “Onlar, cehaletle savaşan, hayatlarını eğitime adamış sanatkarladır”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, “Eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen, vatanı için en büyük fedakarlığı gösterenlerden biri olarak ülkemizin her köşesine ulaşan ve rehberlik ettiği çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, böylelikle milletimizin ve devletimizin yarınlarına ışık tutan tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlarım” dedi.
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, yazılı açıklamasında, “Nitelikli, iyi eğitimli ve çalışkan bireylerin yetişmesinde, öğretmenlerimizin katkısı çok büyüktür. Öğretmenlerimiz, üstün gayretleriyle geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız ve gençlerimizin şekillenmesinde kutsal bir görev üstlenmektedirler. Medeniyetlerin ilerlemesi ve yükselmesindeki kilometre taşlarını yerleştirenler, öğretmenlerdir. Okuma yazma ile başlayan öğrenme sürecimizde, doğruyu yanlışı da ayrıt etmemizde büyük pay sahibi olan öğretmenlerimize, paha biçilemez emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Onlar, cehaletle savaşan, hayatlarını eğitime adamış sanatkarladır”
Başkan Erdoğan, “Onlar, cehaletle savaşan, hayatlarını eğitime adamış sanatkarladır. Eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen, vatanı için en büyük fedakarlığı gösterenlerden biri olarak ülkemizin her köşesine ulaşan ve rehberlik ettiği çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, böylelikle milletimizin ve devletimizin yarınlarına ışık tutan tüm eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, aramızdan ayrılarak ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize ise Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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