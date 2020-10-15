Başkan Erdoğan’dan belediye başkanlarına ziyaret

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Keşan, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu ziyaret ederek, belediye çalışmaları ve projelerle ilgili istişarelerde bulunup Biga’ya davet etti. Başkan Erdoğan’a, Biga Belediyesi Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci ve Meclis Üyesi Cahit Bakan eşlik etti.

“Her alanda işbirliği içinde çalışacağız”

Başkan Erdoğan ve heyetinin ilk ziyareti Keşan Belediyesi’ne oldu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile buluşan Başkan Erdoğan, belediyeler arası işbirliği içinde yapacakları çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Erdoğan, “AK Parti Edirne Milletvekilimiz Dr. Fatma Aksal’ı, AK Parti Edirne İl Başkanımız Belgin İba’yı, Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu’nu ve AK Parti Keşan İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç’ı ziyaret ettik. Misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Mustafa başkanımla, belediyeler arası işbirliği içinde yapacağımız çalışmalarla verimli görüşmeler sağladık. Eğitimden sosyal yaşama, ulaşımdan turizme, sanattan spora kadar hemen her alanda işbirliği içinde çalışacağız” dedi.