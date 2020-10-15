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Başkan Erdoğan’dan belediye başkanlarına ziyaret

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 15.10.2020 13:03 | Son Güncelleme

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Keşan, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir Belediye Başkanlarını ziyaret etti.Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu ziyaret ederek, belediye çalışmaları ve projelerle ilgili istişarelerde bulunup Biga’ya davet etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Keşan, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir Belediye Başkanlarını ziyaret etti.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu ziyaret ederek, belediye çalışmaları ve projelerle ilgili istişarelerde bulunup Biga’ya davet etti. Başkan Erdoğan’a, Biga Belediyesi Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci ve Meclis Üyesi Cahit Bakan eşlik etti.

“Her alanda işbirliği içinde çalışacağız”
Başkan Erdoğan ve heyetinin ilk ziyareti Keşan Belediyesi’ne oldu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile buluşan Başkan Erdoğan, belediyeler arası işbirliği içinde yapacakları çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Erdoğan, “AK Parti Edirne Milletvekilimiz Dr. Fatma Aksal’ı, AK Parti Edirne İl Başkanımız Belgin İba’yı, Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu’nu ve AK Parti Keşan İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç’ı ziyaret ettik. Misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Mustafa başkanımla, belediyeler arası işbirliği içinde yapacağımız çalışmalarla verimli görüşmeler sağladık. Eğitimden sosyal yaşama, ulaşımdan turizme, sanattan spora kadar hemen her alanda işbirliği içinde çalışacağız” dedi.

“İstişarelerde bulunduk”
Keşan’dan İstanbul’a hareket eden Başkan Erdoğan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’yı ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, “Başkanımız ile eğitimden sosyal yaşama, sanattan spora her alanda işbirliği içinde yapacağımız çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Kıymetli Başkanımıza misafirperverliği ve hoş sohbeti için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gönüllerin şehri Biga’mızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız”
Başkan Erdoğan ve heyetinin bir sonraki durağı ise Başakşehir Belediyesi oldu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile buluşan Başkan Erdoğan verimli bir görüşme sağladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu’nu ziyaret ederek ilçelerimizin gelişimi, vatandaşlarımızın refahı için güç birliği yapacağımız konular hakkında istişarelerde bulunduk. Başkanımızı ve tüm Başakşehirli dostlarımızı Gönüllerin Şehri Biga’mızda ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirterek kendilerini ilçemize davet ettik. Kıymetli Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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