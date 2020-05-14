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Başkan Erdoğan’dan Çiftçiler Günü ziyareti

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 14.05.2020 16:36 | Son Güncelleme

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçileri ziyaret etti.Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca ve Biga Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güray Ergün ile birlikte, Gümüşçay ve Çınarköprü yöresinde çeltik tarımı yapan çiftçileri ziyaret ederek, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.Çiftçilerle kolaylıklar dileyerek sohbet eden Başkan Erdoğan, daha sonra traktörün direksiyonuna geçip toprağa tohum saçarak çeltik ekimi yaptı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçileri ziyaret etti.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca ve Biga Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güray Ergün ile birlikte, Gümüşçay ve Çınarköprü yöresinde çeltik tarımı yapan çiftçileri ziyaret ederek, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.
Çiftçilerle kolaylıklar dileyerek sohbet eden Başkan Erdoğan, daha sonra traktörün direksiyonuna geçip toprağa tohum saçarak çeltik ekimi yaptı. Çiftçilerin emek ve alın teriyle çalışarak toprağa hayat kattıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, “Bu özel günde ilçemizin bereketli ovalarına gelerek çiftçilerimize selam verdik, sohbet ettik ve kolaylıklar diledik. Ramazan ayının sıcak günlerinde ve salgın döneminde dahi canla başla çalışarak bizleri gıdasız bırakmayan çiftçi kardeşlerimize teşekkür ederiz. Elbette ki Biga denilince akla ilk gelen tarım ve hayvancılık oluyor. Burada da çeltik tarlasına tohumlarımızı saçtık ve çeltik ekimi yaptık. Biga’mızın kaliteli çeltiklerinin ve diğer mahsullerimizin bereketli olmasını diliyorum. Biga’mızın verimli topraklarında alın teri dökerek toprağı işleyen çiftçi kardeşlerimiz başta olmak üzere ülkemizdeki ve tüm dünyadaki çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum. Yarınlarımız çiftçilerimizin bereketli elinde. Allah kolaylık versin” dedi.

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Orçun Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Marmara Eczanesi
Biga
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