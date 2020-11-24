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Başkan Erdoğan’dan kan bağışına davet

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 24.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Türk Kızılay kan bağış tırına yaptığı ziyarette vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.Türk Kızılay kan bağış tırı 24, 25, 26 ve 27 Kasım 2020 tarihlerinde saat 12.00-19.00 arasında Biga Belediye meydanında vatandaşlardan kan bağışı alıyor.

Başkan Erdoğan’dan kan bağışına davet

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Türk Kızılay kan bağış tırına yaptığı ziyarette vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.
Türk Kızılay kan bağış tırı 24, 25, 26 ve 27 Kasım 2020 tarihlerinde saat 12.00-19.00 arasında Biga Belediye meydanında vatandaşlardan kan bağışı alıyor. Kan bağış tırını ziyaret eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, görevli doktor ve personelle sohbet ederek hem çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de kolaylıklar diledi.
Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, “Biga Belediyemizin meydanında bulunan Kızılayımıza ait kan toplama merkezindeyiz. Bilindiği üzere tüm dünyada ve ülkemizde Kovid-19’la mücadelemizde Kızılay’ımızın da kan stoklarında ciddi anlamda bir düşüş görülmektedir. Ben de tüm hemşehrilerimi Türk Kızılay kan bağış tırına kan bağışlamaya davet ediyorum. Bildiğiniz gibi bir ünite kan bir can demektir. Biz de kan verelim, hayat kurtaralım” dedi.
Türk Kızılay Biga Şube Başkanlığından yapılan açıklamada ise “Biga Belediye Başkanımız Sayın Bülent Erdoğan’a, Türk Kızılay kan bağış tırımızı ziyaret edip, görevli doktor ve personelle sohbet ederek bir isteklerinin olup olmadığını sorduğu, kan bağış çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı ve halkımızı kan vermeye davet ettiği için teşekkür ederiz. Türk Kızılay kan bağış tırımız 24-25-26-27 Kasım saat 12.00-19.00 arasında Biga Belediye Meydanında sizleri bekliyor. Kan ver hayat kurtar” ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan’dan kan bağışına davet

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