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Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 07.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İÇDAŞ fabrikasında çalışan işçilere simit ve meyve suyu ikram etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İÇDAŞ fabrikasında çalışan işçilere simit ve meyve suyu ikram etti. Başkan Erdoğan daha sonra cami cemaatiyle buluştu ve esnafı ziyaret etti.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İÇDAŞ’ta çalışan işçileri personel servis araçlarının kalktığı Çad Caddesi Orman Lojmanları mevkinde karşıladı. Sabahın erken saatlerinde mesaisine giden işçilere simit ve meyve suyu ikramında bulunan Başkan Erdoğan, işçilerle sohbet ederek talepleri dinledi.
İşçilerle birlikte simit yiyen Başkan Erdoğan, “Bereketli bir Cuma gününde mesaimize sabahın erken saatlerinde rızkını kazanmak için yola çıkan işçi kardeşlerimizle birlikte başladık. Lokmamızı paylaşmak, işçi arkadaşlarımızla sohbet etmek bize her zaman motive ve güç veriyor. Kendileriyle hem sohbet etme imkanı bulduk hem de taleplerini dinledik. Hayırlı işler ve kolaylıklar diledik” diye konuştu.
Personel servis araçlarına binerek işçilere hayırlı işler dileyen Başkan Erdoğan’a, işçilerden de teşekkür geldi. İşçilerin uğurlanmasından sonra Fatih Camii’nde kılınan sabah namazının ardından cami cemaatine de simit ikramında bulunan Başkan Erdoğan, cami cemaati ve vatandaşlarla kahvede çay içerek, sohbet etti.
Biga Belediye Başkanı Bülent son olarak Çan Caddesi üzerindeki esnafa tek tek ziyarette bulunarak hayırlı işler, hayırlı cumalar diledi.

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